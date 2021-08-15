NASA шукає охочих рік жити в умовах, наближених до марсіанських
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
В рамках "річної місії в умовах, що симулюють життя у віддалених світах", НАСА проводитиме спостереження за учасниками експерименту. Четверо осіб будуть мешкати в приміщенні, де на території у 160 метрів квадратних буде створено умови, подібні до умов, з якими можуть зіткнутись астронавти на Червоній планеті.
Приміщення будуть побудовані з допомогою технології тривимірного друку.
"Аналогова місія є надзвичайно важливим етапом тестування для оцінки складних потреб проживання на поверхні Марсу, - говорить Грейс Дуглас, провідна науковиця Служби передових технологій продуктів харчування НАСА. - Симуляція на Землі допоможе нам зрозуміти та відповісти на фізичні та ментальні виклики, з якими зіткнуться астронавти перед польотом".
Серед завдань, які можуть виконувати учасники експерименту - симуляція виходу в космос, наукові дослідження, використання засобів віртуальної реальності та робототехніки, обмін інформацією, заявили в НАСА.