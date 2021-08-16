Підрядники привласнили понад 160 млн грн, що направлялися у 2019-2021 роках на ліквідацію шахт на Донеччині, - поліція

У Донецькій області правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, отриманих від ліквідації та реструктуризації неробочих державних шахт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

"На Донеччині упродовж 2019-2021 років на проведення робіт з ліквідації та реструктуризації шахт лише двом товариствам-підрядникам було перераховано понад 160 млн грн. Аби легалізувати отримані надлишкові кошти, зловмисники перераховували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм. Робота у цьому напрямку триває — винні будуть обов’язково притягнуті до відповідальності", - підкреслили у відомстві.

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