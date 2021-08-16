Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Зазначається, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Водночас повідомляється, що станом на 7:00 ранку 16 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у відомстві.