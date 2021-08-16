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Потужний землетрус стався на Гаїті: загинули майже 1300 осіб, 5700 зазнали поранень і травм. ВIДЕО

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На Гаїті влада заявила майже про 1300 жертв потужного землетрусу, який стався на острові в суботу. До 5700 осіб зазнали поранень і травм різної тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на CNN.

"Кількість жертв зросла до 1297 осіб", – заявили в місцевому управлінні захисту населення, уточнивши, що основна маса жертв – у департаментах Південь, Гранд-анс і Ніпп.

Канал також повідомляє, що медики не встигають надавати всім допомогу, а завали продовжують розбирати. Ймовірно, через це кількість загиблих зросте ще більше.

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Потужний землетрус стався на Гаїті: загинули майже 1300 осіб, 5700 зазнали поранень і травм 01

Проте цей землетрус був набагато менш руйнівним, ніж 11 років тому.

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Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Гаити это по жизни жесть.
  • fresh guacamole
    Кучи мусора, до сих пор по привычке называемые городами, осели немного больше и кого-то придавили. И так будет со всеми кто практикует вуду вместо того чтобы изучать математику.
  • C прискорбием и озабоченостью
    Вот почему в Гаити вечно какая-то хрень, холера и жесть, а в соседней Доминикане тишь и благодать? Ну вот почему? Один же остров.
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