Потужний землетрус стався на Гаїті: загинули майже 1300 осіб, 5700 зазнали поранень і травм. ВIДЕО
15 05129
На Гаїті влада заявила майже про 1300 жертв потужного землетрусу, який стався на острові в суботу. До 5700 осіб зазнали поранень і травм різної тяжкості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на CNN.
"Кількість жертв зросла до 1297 осіб", – заявили в місцевому управлінні захисту населення, уточнивши, що основна маса жертв – у департаментах Південь, Гранд-анс і Ніпп.
Канал також повідомляє, що медики не встигають надавати всім допомогу, а завали продовжують розбирати. Ймовірно, через це кількість загиблих зросте ще більше.
Проте цей землетрус був набагато менш руйнівним, ніж 11 років тому.