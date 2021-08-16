Потужний землетрус стався на Гаїті: загинули майже 1300 осіб, 5700 зазнали поранень і травм. ВIДЕО

На Гаїті влада заявила майже про 1300 жертв потужного землетрусу, який стався на острові в суботу. До 5700 осіб зазнали поранень і травм різної тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на CNN.

"Кількість жертв зросла до 1297 осіб", – заявили в місцевому управлінні захисту населення, уточнивши, що основна маса жертв – у департаментах Південь, Гранд-анс і Ніпп.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Канал також повідомляє, що медики не встигають надавати всім допомогу, а завали продовжують розбирати. Ймовірно, через це кількість загиблих зросте ще більше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус. Є загроза цунамі. ВIДЕО

Проте цей землетрус був набагато менш руйнівним, ніж 11 років тому.