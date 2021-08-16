В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали

В Україні зафіксовано 417 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 15 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 10).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 433 особи;

летальних випадків – 14;

одужало – 248 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 10 238 осіб,

методом ІФА – 1551 особа,

експрес-тестами – 7282 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 76 тис. осіб, загалом - 4 691 020, - МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 266 329 осіб;

одужало – 2 197 075 осіб;

летальних випадків – 53 269;

проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях", - розповіли в МОЗ.







