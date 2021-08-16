За тиждень на водоймах України загинули 42 людини, під час пожеж - 12, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 09.08 по 15.08) на водних об'єктах України загинули 42 людини, під час пожеж - 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 928 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 49 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 380 пожеж, врятовано на пожежах 13осібта не допущено знищення вогнем 385 будівель і 59 од. техніки. На пожежах загинуло 12 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 334 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 315 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 322вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві людини потонули в туристично-готельному комплексі на Чернігівщині

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 42 особи.