Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція

Слідчі Національної поліції аналізують записи камер відеоспостереження з місця загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це повідомив глава ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було зроблено детальний огляд місця події. Проводиться аналіз камер відеоспостереження ... Інформація, яка перебувала на сервері, сьогодні обробляється. Інших людей ми на відео не бачимо, проводиться детальний аналіз", - сказав Щадило на брифінгу в понеділок.

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Нагадаємо, Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів переміг тодішній мер Юрій Вілкул, але він знявся з другого туру і підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня пройшов другий тур виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов. Переміг останній.

15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.