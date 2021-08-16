Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх у 2022 році в Пекіні (Китай) Україна завоює хоча б 1-2 медалі.

"Дай бог, щоб хоча б такий результат був (як на попередніх Олімпіадах. - Ред.)", - сказав Гутцайт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, підготовка до Олімпіади-2022 у Пекіні вже триває.

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"Ми розвиваємо види спорту, вкладаємо кошти. Складнощі є, бо немає належної матеріально-технічної бази для розвитку всіх зимових видів спорту. Вона не будувалася десятками років. Але ми намагаємося створити умови. Фінансування достатньо, цього року виділено 155 млн грн на підготовку до зимової Олімпіади", - наголосив він.

Як повідомлялося, за всю історію участі України в зимових Олімпійських іграх українська збірна не здобувала більше ніж дві медалі. Зокрема, по дві медалі Україна виборола в 1994, 2006 і 2014 роках, по одній - у 1998 і 2018 роках. В інші роки спортсмени не привозили з зимової Олімпіади жодної медалі.