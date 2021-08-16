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Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині. ВIДЕО

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Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ) на Херсонщині.

Як повідомили в пресцентрі СБ України, ним виявився місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники СБУ з'ясували, що зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

За завданням російських кураторів він:

  • збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;
  • ідентифіковував представників спеціальних служб України;
  • передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.

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У ході обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено:

  • засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, переписку з інструкціями;
  • зброю з набоями та вибухівку.

Громадянину України повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії.

Припинення протиправної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

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Топ коментарі

  • violator
    "передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки"
    а че там их искать . берешь любого члена ОПЗЖ и вот готовый объект для вербовки . да и к Слугам народа можно присмотреться . там тоже всяких Шевченок и Бужанских предостаточно
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Не там ищите, там на Банковой рядом с петухом в косоворотке сидит парочка
  • Шрек Баблокат
    новые подробности о расстреле впопучленцем Цуприк четырех военных и трех гражданских..
    русский мир, *****!
    Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 9139
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