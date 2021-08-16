"Найближчий час - це кінець березня наступного року", - "слуга народу" Кравчук назвала можливу дату виборів у Кривому Розі

Як скоро Верховна Рада може ухвалити рішення про дострокові вибори в Кривому Розі після загибелі мера Костянтина Павлова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Є певна процедура: має зібратися місцева рада, прийняти певні моменти й відправити їх Верховній Раді. Але у виборчому кодексі є дві дати, коли можуть проводитися позачергові вибори, як і чергові - це кінець березня і кінець жовтня. Очевидно, що на кінець жовтня це неможливо за процедурою виконати, тому що вона має певну тривалість, тому найближчий час - це кінець березня наступного року", - пояснила вона.

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Нагадаємо, Костянтин Павлов - міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів переміг тодішній мер Юрій Вілкул, але він знявся з другого туру і підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня пройшов другий тур виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов. Переміг останній.

15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

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