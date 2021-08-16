Щонайменше п'ятеро людей вбито в аеропорту Кабула, - Reuters

Мінімум п'ятеро осіб було вбито в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на очевидців, інформує Цензор.НЕТ.

Один свідок повідомив, що бачив, як трупи п'яти осіб вивозили в машині. Інший очевидець сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами, чи загинули в результаті тисняви.

Американські військовослужбовці, що відповідають за аеропорт, раніше стріляли в повітря, щоб розігнати натовп, повідомив офіційний представник США.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають в аеропорту Кабула. В операції також беруть участь 10 британських і 4 канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.

Західні ЗМІ передають, що на дорозі, що веде із захопленого талібами Кабула в аеропорт, помічені армійські позашляховики "Хамви" з бойовиками, чути періодичну перестрілку, в небі літають вертольоти.

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Як випливає з викладених очевидцями в соцмережах відеокадрів, у самому міжнародному аеропорту панує хаос. Будівля і льотне поле заповнені натовпами людей, які намагаються потрапити на літаки, що відлітають.

Периметр аеропорту перебуває під щільною обороною американських військ. Там приблизно 3 тис. військовослужбовців США, а також 600 британських.

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