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МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко

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МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу, а також працювати ТРЦ за спеціальною системою.

Про це повідомили у Спілці українських підприємців (СУП) за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, зокрема планується:

- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано приблизно 80% колективу;

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- допускати в заклади вакцинованих клієнтів і споживачів;

- дозволити роботу навчальних закладів у разі вакцинації 80% співробітників;

Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торговельно-розважальних центрів, який дасть змогу відстежувати завантаження ТРЦ, здійснювати запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Міністр також наголосив, що в разі погіршення епідситуації ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Какой-то бред, который вне всякой логики. Сотрудники привиты на 80%, а посетители, дети? Или то уже не важно? Странный однако вирус. Не распространяется там где привиты 80% сотрудников. Т.е. получается, что если сотрудники привиты, то посетителям можно не беспокоится вне зависимости от того прививались они или нет. Кто там будет проверять вакцинирован посетитель или нет. Театр абсурда продолжает набирать обороты.
  • Vi Wa
    в Израиле после "вакциночек" полным ходом мрут. Колись сам МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5799
  • Vi Wa
    рейтерс - Гейтсовская тухлая конторка, как и почти все СМИ. Чего ты Лерка-мокшанская суешь дебильноватые ссылки МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2551
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