МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко
Про це повідомили у Спілці українських підприємців (СУП) за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, зокрема планується:
- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано приблизно 80% колективу;
- допускати в заклади вакцинованих клієнтів і споживачів;
- дозволити роботу навчальних закладів у разі вакцинації 80% співробітників;
Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торговельно-розважальних центрів, який дасть змогу відстежувати завантаження ТРЦ, здійснювати запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.
Міністр також наголосив, що в разі погіршення епідситуації ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.