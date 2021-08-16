МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу, а також працювати ТРЦ за спеціальною системою.

Про це повідомили у Спілці українських підприємців (СУП) за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, зокрема планується:

- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано приблизно 80% колективу;

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- допускати в заклади вакцинованих клієнтів і споживачів;

- дозволити роботу навчальних закладів у разі вакцинації 80% співробітників;

Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торговельно-розважальних центрів, який дасть змогу відстежувати завантаження ТРЦ, здійснювати запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Міністр також наголосив, що в разі погіршення епідситуації ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.