Данилюк закликав Зеленського ініціювати новий конкурс на директора БЕБ: Результат відбору, що відбувся, ганебний

Ексглава Ради нацбезпеки і Мінфіну, а також кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Данилюк закликав президента Володимира Зеленського ініціювати новий конкурс на директора цього органу.

"Пане Президенте! Закликаю Вас ініціювати новий конкурс з обрання кандидатури на посаду директора БЕБ", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Данилюк, у президента є повний фактичний контроль над формуванням персонального складу конкурсної комісії.

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"Відповідно саме президент несе повну відповідальність за результати відбору. А результат відбору, що відбувся минулої п’ятниці, ганебний", - додав він.

"Усі троє претендентів, яких обрала чинна конкурсна комісія, не можуть вважатися політично нейтральними, незалежними та неупередженими. Один із них – типовий представник каральної системи, зі шлейфом корупції та політичних переслідувань. Другий – сам має стати об’єктом розслідування БЕБ за шкоду, завдану державі. Третій – невідомий прокурор, що не має ні авторитету, ані досвіду для протистояння політичному тиску. А принципами діяльності БЕБ, згідно з законом, є поміж іншим саме політична нейтральність, незалежність та неупередженість. Та головне – ці люди не мають довіри суспільства і навіть теоретично не здатні створити правоохоронний орган нового зразка", - акцентував Данилюк.

"Призначення залежного, політично ангажованого і упередженого директора БЕБ – це зелене світло для корупції і зловживань державними ресурсами. Адже нікому буде розслідувати збитки державних компаній, афери з державними коштами, ефективність проєктів Великого будівництва", - зазначив він.

"Пане Президенте! Намагаючись призначити контрольованих Вами або Офісом Президента людей очільниками всіх органів влади, Ви ослаблюєте Україну, а також несвідомо насправді ослаблюєте Вашу персональну владу. Ці залежні люди будуть безініціативними, чекатимуть на особисте розпорядження, не матимуть мотивації досягати суспільно корисного результату, не зможуть сформувати ефективні команди. Така кадрова політика призведе до ще більших проблем і провалів наприкінці Вашого президентського терміну. А після завершення Вашого терміну вони так само політично переорієнтуються на нових керманичів і роздеруть Вас на тисячі шматків. В інтересах України розірвати це коло і зробити так, щоб фінансові злочини проти держави, зокрема і злочини наближених до влади людей, розслідувалися без прив’язки до політичного циклу", - констатував Данилюк.

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"Пане Президенте, ініціюйте перезапуск конкурсу з обрання директора БЕБ, а також формування незалежної авторитетної конкурсної комісії. Зверніться до РНБО, уряду та парламенту із закликом призначити до нової конкурсної комісії за своєю квотою міжнародних експертів з розслідування фінансових злочинів та представників української антикорупційної спільноти, а не чиновників і дискредитованих радників. Тільки у такому разі нова конкурсна комісія зможе приймати незалежні фахові рішення. Якщо це є ціною, я не братиму участі у новому конкурсі. Це не питання персональних амбіцій, для мене важливий результат – створення дійсно політично нейтрального, незалежного, неупередженого і кваліфікованого Бюро економічної безпеки на користь держави й громадян та спрямованого на покращення інвестиційного клімату", - резюмував Данилюк.







Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Милованов.

У коментарях до ситуації Милованов назвав Данилюка "неадекватним".

Як повідомлялося, за підсумками заслуховування 12 кандидатів, відібраних із 59, до заключного етапу конкурсу на главу нового органу пройшли глава Державної фіскальної служби (ДФС) Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі.