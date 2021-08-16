Посольства України в Таджикистані і Пакистані моніторять ситуацію в Афганістані й готові допомагати українцям, - Кулеба

Посольства України в Таджикистані і Пакистані відстежують ситуацію в Афганістані й готові допомагати громадянам України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах поточної ситуації в Афганістані доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег у Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії - в Таджикистані та Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам", - написав Кулеба у Twitter у понеділок.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.