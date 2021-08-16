За вихідні запаси вугілля зросли більш ніж на 3%, - Міненерго

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за вихідні (13-16 серпня) зросли на 3,1% до 763,3 тис. т.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Приріст запасів вугілля за суботу-неділю становить 22 900 тонн, що стало рекордом від початку літа. Найбільше вугілля на вихідних надійшло на Курахівську, Запорізьку та Бурштинську ТЕС (усі - "ДТЕК Енерго"). Добові поставки вугілля на українські ТЕС досягли 60 тис. т за споживання 44 тис. т.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, зокрема за імпортом. Так, компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори зі США. Із Польщі законтрактовано поставку 350 тис. т. Перші партії мають надійти цього тижня.