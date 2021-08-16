Угорщина винятково для жителів Закарпаття продовжила COVID-вакцинацію на кордоні

Угорщина продовжила можливість щеплення на кордоні для жителів Закарпаття до кінця серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Протягом липня уряд Угорщини створив мобільні пункти щеплення на своїх кордонах, надавши можливість безкоштовної вакцинації мешканцям прикордонних регіонів усіх 8 країн-сусідів Угорщини, включно з Україною.

Однак, тільки для жителів Закарпатської області цю можливість щеплення на кордоні було продовжено до кінця серпня.

Крім того, тільки для громадян України, які є мешканцями Закарпатської області, угорський уряд виділив вакцину Janssen від американську компанії Johnson&Johnson, яка передбачає тільки одне щеплення. Для мешканців інших країн-сусідів Угорщини було передбачено різні види вакцини за принципами наявності та залишковості.

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У серпні можливість вакцинуватись для жителів Закрпаття залишається на двох пунктах пропуску: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино".

За офіційною інформацією угорського урядового сайту koronavirus.gov.hu, починаючи з 2 липня і станом на 22 липня 2021 року всього було вакциновано 10 491 осіб з прикордонних з Угорщиною регіонів сусідніх країн - України, Сербії, Румунії, Хорватії, Словенії, Словаччини та Австрії.

Після вакцинації люди отримують угорський сертифікат європейського зразка. У випадку з мешканцями Закарпатської області, сертифікати видаються через Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород.