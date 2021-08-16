У Києві 18, 20, 22 серпня перекриватимуть рух транспорту через репетиції параду до Дня Незалежності

У Києві 18, 20 і 22 серпня заплановано репетиції військового параду до Дня Незалежності. У зв'язку з чим в місті будуть масштабні перекриття руху.