Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання. КАРТА

До України повернулася спека, однак у західних областях очікується зниження температури повітря через вплив північного циклону.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Тиждень в Україні розпочинається спекою. Сьогодні в більшості областей очікується +29 - +33 градуси. Завтра, 17-го серпня, спека триватиме. Але. До західних областей прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів, ще й зниження температури повітря.

Тобто у вівторок на більшій нашій частині - сухо сонячно та спекотно. У західних областях пройдуть короткочасні дощі (карта), прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів.

У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку. Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше", - написала вона.

Також, за словами Діденко, в Києві завтра, 17 серпня, буде сухо і жарко, до +33 градусів.

"Грозові дощі та зниження температури повітря передбачається у середу. І хоча страждальці від спеки ще "постраждають" пару днів, все ж вечірнє та нічне повітря вже зовсім інше.

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У нічні години можна навіть щось одягати із довшим рукавом, бо передбачається +15+20, а після середи навіть +11 - +17 градусів. Теплі ночі ще триватимуть у південній частині та на сході України. Тому є варіанти, як завжди, у такій щедрій на строкаті різноманітні метеорологічні українські умови", - додала синоптик.

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