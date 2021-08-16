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Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін

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Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що спалах коронавірусу в Україні очікується восени, але це може бути і раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді", - повідомив він.

Разом з тим Кузін зазначив, що через штам "Дельта" "такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити".

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"По-перше, вакцинація дійсно захищає від важкого перебігу - це ключовий момент. Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров’я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде. По-друге, від відповідальної поведінки кожного з нас залежить те, наскільки швидко ми будемо заходити в жовту, помаранчеву або червону зону. Базові профілактичні речі, які стосувалися коронавірусної інфекції, так само ефективно діють і проти "Дельта"- штаму. Це уникнення місць масового скупчення, використання антисептиків, обробка рук, етикет чхання та інше", - сказав головний санлікар.

За його словами, згідно з досвідом інших країн, спалахи "Дельти" реєструвалися в організованих колективах. І зараз якраз відкрита можливість вакцинації саме організованих колективів - це одна з опцій, яка допомагає запобігти швидкому поширенню інфекції.

"Також спалахи реєструвалися в закладах освіти. І ми ввели окрему норму, яка не дозволяє відкривати заклад освіти і розпочинати процес навчання, при вакцинації менше як 80% педпрацівників.

І третя ситуація, коли найчастіше виникали спалахи, це - туристи і люди, які поверталися з відпочинку, перетинали кордон і виїжджали по різних справах за межі країни. Тому ми і прийняли ті зміни, щоб мінімізувати додатковий ризик занесення інфекції з туристами, які повертаються в країну. Коли розроблялися ці протиепідемічні норми, звичайно, аналізувалися кращі практики, досвід Великої Британії, яка зіткнулася з великим спалахом. Після вивчення цих практик ми й дійшли до висновку, які протиепідемічні норми можуть бути ефективними саме стосовно "Дельта" чи іншого штаму", - додав Кузін.

Топ коментарі

  • Sergey Pupkin
    Главный санитарный врач: "в октябре-ноябре, но может быть и раньше", а может и не быть. А может ......
    ПроФФесионалы....
  • Привет
    Одну простую сказку, а может и не сказку,
    А может, не простую, хотим вам рассказать.
    Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
    А может, и не помним, но будем вспоминать.

    Нам помнится вороне, а может быть собаке,
    А может быть корове, однажды повезло.
    Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
    А, может быть, и триста, а может полкило.

    На ель она взлетела, а может, не взлетела,
    А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
    И там она позавтракать, а может пообедать,
    А, может, и поужинать спокойно собралась.

    Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
    А может, это страус злой, а может и не злой.
    А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
    К ближайшему орешнику за новою метлой.(с)😀
  • Aleksandr Ermak
    зеля запланировал лохдаун на осень, когда за ним все с збонитовыми палками гонятся будут
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