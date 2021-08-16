Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у вівторок, 17 серпня, скликає екстрену нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Афганістані.

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з останніми подіями в Афганістані і після інтенсивних контактів із партнерами в останні дні та години я вирішив скликати на вівторок позачергову нараду міністрів закордонних справ ЄС у закордонних справах для першої оцінки завтра вдень", - написав Боррель.

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Він також зазначив, що Афганістан сьогодні "стоїть на роздоріжжі". Безпека і добробут його громадян, а також міжнародна безпека перебувають під загрозою.

"Людське життя потребує захисту, а безпека і громадський порядок мають бути відновлені. Афганці заслуговують того, щоб жити в безпеці і з гідністю. Міжнародне співтовариство підтримує і закликає всі сторони сприяти безпечному від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну", - зазначив Боррель.

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