Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані
Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з останніми подіями в Афганістані і після інтенсивних контактів із партнерами в останні дні та години я вирішив скликати на вівторок позачергову нараду міністрів закордонних справ ЄС у закордонних справах для першої оцінки завтра вдень", - написав Боррель.
Він також зазначив, що Афганістан сьогодні "стоїть на роздоріжжі". Безпека і добробут його громадян, а також міжнародна безпека перебувають під загрозою.
"Людське життя потребує захисту, а безпека і громадський порядок мають бути відновлені. Афганці заслуговують того, щоб жити в безпеці і з гідністю. Міжнародне співтовариство підтримує і закликає всі сторони сприяти безпечному від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну", - зазначив Боррель.