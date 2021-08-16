Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ

Радником Головнокомандувача ЗСУ з політичних питань призначено генерал-майора Віктора Назарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військовий кур'єр України.

"Віктор Назаров у 2014 році обіймав посаду начальника оперативного штабу Антитеррористичної операції, у 2013-2019 роках був заступником Начальника Генерального штабу ЗСУ - Головнокомандувача ЗСУ та начальника Головного оперативного управління. В 2019 році звільнився за закінченням терміну контракту", - пише видання.

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16 серпня 2021 року Віктора Назарова призначили радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з політичних питань.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Водночас 21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.