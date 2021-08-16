Вибір комбінування вакцин - це не вибір пацієнта, - головний санлікар Кузін назвав умову змішування COVID-препаратів

МОЗ України своїм наказом схвалило змішування вакцин проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Кузіна, нині вже видано відповідний наказ МОЗ, яким дозволяється два типи поєднання вакцини: "Перше – це м-РНК-вакцина на м-РНК, це Pfizer/Мoderna на Мoderna/ Pfizer. Вони можут бути змішані. І друге – це коли перша доза була отримана векторною вакциною AstraZeneca, і друге щеплення може бути зроблене м-РНК-вакциною. Лише ці конфігурації і лише ці заміни є безпечними і стосовно них є відповідні дані, які підкріплені результатами наукових досліджень".

"Дуже важливо: вибір такої комбінації вакцини - це не вибір пацієнта. Це виключно рішення лікаря, і воно може прийматися лише за чітко визначенних умов. Перше – коли на перше введення вакцини пацієнт відрегував нестандартно і була зафіксована несприятлива подія після імунізації. В такому випадку лікар видає відповідний медичний висновок, що друга доза має бути введена альтернативна. Цей медичний висновок є підставою, щоб була зроблена заміна вакцини під час другого введення. І друга опція, це коли людина отримала першу дозу за кордоном, повернулася в країну, і в країні немає такої ж вакцини. Наприклад, вакцина Мoderna, якої у нас 2 млн доз. Якщо через 3-4 місяці, людина, яка отримала першу дозу за кордоном і саме Мoderna, повернулася в Україну, а у нас немає такої вакцини, то ій може бути введена вакцина Pfizer. Лише в цих двох випадках ми можемо допускати змішування вакцин", - повідомив Кузін.

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