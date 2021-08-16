Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям"
"У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Цей досвід слід перейняти всім та застосувати під час святкових заходів у центрах міст. Головне - дотримуватися карантинних правил: носити маски та зберігати дистанцію", - зазначається на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, нині в Україні працює понад 3 тис. пунктів щеплення, приблизно 400 центрів масової вакцинації та 1 тис. мобільних бригад.
"За тиждень слід визначити, які опції їхньої роботи доречні протягом святкування 30-ї річниці незалежності України", - зазначають у міністерстві.
"На свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей - як зараз вони працюють в аеропортах та доводять свою ефективність. Пунктам із низьким потоком, можливо, дійсно, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити, але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати. Оптимізувати, але не зупиняти вакцинацію на свята", - сказав міністр Віктор Ляшко.