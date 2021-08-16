Металургійна компанія Феррекспо показала рекордний прибуток

Ferrexpo отримала рекордний прибуток у першому півріччі 2021 року.

Виробник залізорудних окатишів заробив 661,4 млн, що в 2,6 раза більше показників за аналогічний період минулого року, говориться в статті Uaprom.info "Прибуток без оптимізму: металургів чекає швидке охолодження ринку".

З початку року в плюсі ​​виявилося і виробництво: виплавка сталі, за даними об'єднання підприємств "Укрметалургпром", в січні-червні зросла на 7,4% рік до року і досягла 10,86 млн т, виробництво прокату - 9,63 млн т ( + 6,6%), трубної продукції - 0,48 млн т (+ 17,4%).

Позитивну динаміку забезпечили високі ціни на сталь і металургійну сировину. Цьогоріч на піку котирування досягали максимальних значень з 2008 року. Однак така цінова динаміка не збережеться в довгостроковій перспективі, вважають опитані виданням аналітики.

Вони зазначають, що падіння цін вже почалося, а найближчим часом можна очікувати їх подальшого зниження. Крім того, вони звертають увагу, що компанії гірничо-металургійного сектору в Україні використовують сприятливий період для накопичення ресурсів і скорочення боргового навантаження.

Детальніше читайте в статті Uaprom.info "Прибуток без оптимізму: металургів чекає швидке охолодження ринку".