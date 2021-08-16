Тарифи на залізничні перевезення в Україні непрозорі й необґрунтовані, цю практику потрібно припинити, - Омелян
Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Основні інтересанти відсутності такого незалежного органу, який би професійно встановлював прозорі ринкові тарифи, безперечно, ті люди, які зацікавлені в тому, щоб усе було максимально прозоро", - сказав Омелян.
Він наголосив: тарифи на перевезення на УЗ є необґрунтованими, а їх зміна відбувається непрозоро, без всякого громадського обговорення.
"Згадайте останні два роки - яким чином обговорювалося питання тарифів, вони абсолютно без обговорення з бізнесом, без обговорення з ким-небудь самостійно встановлювалися Міністерством інфраструктури та іншими центральними органами виконавчої влади", - пояснив Омелян.
На його думку, питанням тарифоутворення на залізниці повинен займатися незалежний регулятор, який буде встановлювати економічно обґрунтовані й справедливі тарифи.
"Не тарифи, які хоче залізниця, а які є об'єктивними, оскільки залізниця виконує і соціальну функцію, це державна компанія, яка працює на розвиток держави, вона не може ставати тромбом у кровоносній системі України", - підсумував Омелян.
Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Законопроєкт про створення такої комісії - "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" (№3927) - перебуває на розгляді у Верховній Раді.
Водночас гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати "Укрзалізницю", необхідно провести її реформування і призначити професійний менеджмент. І зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансове становище компанії погіршується.