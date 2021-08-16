Тарифи на залізничні перевезення в Україні непрозорі й необґрунтовані, цю практику потрібно припинити, - Омелян

Практика встановлення необґрунтованих тарифів на перевезення залізницею повинна бути припинена, питанням тарифоутворення повинен займатися незалежний регулятор.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Основні інтересанти відсутності такого незалежного органу, який би професійно встановлював прозорі ринкові тарифи, безперечно, ті люди, які зацікавлені в тому, щоб усе було максимально прозоро", - сказав Омелян.

Він наголосив: тарифи на перевезення на УЗ є необґрунтованими, а їх зміна відбувається непрозоро, без всякого громадського обговорення.

"Згадайте останні два роки - яким чином обговорювалося питання тарифів, вони абсолютно без обговорення з бізнесом, без обговорення з ким-небудь самостійно встановлювалися Міністерством інфраструктури та іншими центральними органами виконавчої влади", - пояснив Омелян.

На його думку, питанням тарифоутворення на залізниці повинен займатися незалежний регулятор, який буде встановлювати економічно обґрунтовані й справедливі тарифи.

"Не тарифи, які хоче залізниця, а які є об'єктивними, оскільки залізниця виконує і соціальну функцію, це державна компанія, яка працює на розвиток держави, вона не може ставати тромбом у кровоносній системі України", - підсумував Омелян.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Законопроєкт про створення такої комісії - "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" (№3927) - перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Водночас гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати "Укрзалізницю", необхідно провести її реформування і призначити професійний менеджмент. І зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансове становище компанії погіршується.