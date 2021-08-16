ППО Узбекистану збила афганський військовий літак, який порушив кордон

15 серпня в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області силами протиповітряної оборони Військово-повітряних сил Узбекистану був збитий літак ВПС Афганістану при спробі незаконного перетину кордону.

Про це повідомили в Міноборони Узбекистану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.uz.

Зараз проводиться розслідування. За попередніми даними, жертв немає, зазначили в оборонному відомстві Узбекистану.

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Джерело Gazeta.uz повідомляло, що двоє військовослужбовців Афганістану були госпіталізовані в Термезську філію республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.