Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі

За період з 9 по 15 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення на тимчасово окупованій території України 419 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - за межами виділених місць зберігання, 195 - в зоні безпеки.