Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану

Бойовики палестинського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Газа, привітали рух "Талібан" зі швидким захопленням Афганістану.

Про це повідомило в понеділок агентство Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У поширеній у понеділок заяві ХАМАС вітає "кінець американської окупації на всій афганській землі". Бойовики з сектору Гази високо оцінили роль "мужнього командування" Талібану "в цій перемозі, яка стала кульмінацією довгої боротьби останні 20 років".

Також ХАМАС побажав народу Афганістану успіхів у майбутньому і зазначив, що "вигнання американських військ доводить, що опір народів, в першу чергу нашого палестинського народу, який бореться, повинно привести до перемоги".

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США, ЄС і Ізраїль вважають ХАМАС терористичним угрупованням.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрилося для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 чоловік з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.