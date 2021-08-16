З початку доби 16 серпня ворог не порушував перемир'я, - штаб ООС

Від початку 16 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів на Донбасі не зафіксовано.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил за станом на 17.00, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення штабу ООС.

"Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу заходів безпеки в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території і передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

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