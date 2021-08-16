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Американські військовослужбовці застрелили двох озброєних чоловіків в аеропорту Кабула після того, як по них відкрили вогонь, - CNN

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Американські військовослужбовці застрелили двох озброєних чоловіків в аеропорту Кабула після того, як по них відкрили вогонь, - CNN
У понеділок, 16 серпня, американські сили в аеропорту Кабула застрелили двох озброєних чоловіків після того, як вони відкрили вогонь по американських військовослужбовцях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Представник міністерства оборони США повідомив, що ці люди були озброєні, але інформація про те, що вони були представниками "Талібану", не підтверджена. США поки вважають, що це був одиничний інцидент.

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Крім того, військові мають інформацію про те, що один військовослужбовець США отримав вогнепальне поранення під час іншого інциденту в аеропорту, але обставини не були підтверджені, сказав чиновник.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрився для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Мир не понимает с кем имеет дело: ныне самая страшная угроза - не ковид, не Талибан и не изменения климата. Самая страшная угроза цивилизации - орда. Ковид, климат, Талибан - это все спецоперации орды. Пока эту заразу не сотрут с лица земли, смерть будет терроризировать этот мир.
  • Павло Проценко
    Если в Мире где то происходит говно, почти всегда слышно душок русского мира.
  • Наталия Гончар
    А начал Бабенко в этой статье так :
    "Как энтомолог, могу вам заметить, что нет ничего интереснее наблюдения за простейшими. Это которые из отряда офиса простых решений. Семейства международные. Они не знают границ.

    Вот, пишешь пост:

    "А хорошо, что Афганистан теперь не под внешним управлением, правда? Внеблоковый статус, МВФ не будет требовать всяких там дурацких судебных реформ. Никаких тебе гей-парадов и медицинского каннабиса. Всего лишь - да какие там тонны - горы! - посконного героина. Духовность и крепкая семья. Маски носить не надо, про локдаун вообще никто не слышал. И Китай денег даст.

    Как вольно дышится в освобождённом Афганаре.

    Надо просто перестать стрелять".
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