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Прем'єр і міністр оборони Швеції візьмуть участь у Кримській платформі

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Прем'єр і міністр оборони Швеції візьмуть участь у Кримській платформі
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у саміті "Кримська платформа". Також Україну відвідає міністр оборони Швеції Пітер Гультквіст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Мета Кримської платформи - підвищити обізнаність міжнародної спільноти про незаконну анексію Криму Росією і поліпшити координацію дій у відповідь на незаконну анексію", - йдеться в заяві на сайті шведського уряду.

Також наголошується, що участь шведського прем'єр-міністра в Кримській платформі "зміцнює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України".

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Нагадуємо, відкриття саміту Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Скабєєва теж саме говорить.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мені якось пох...,що каже ця недолуга курка !!!)))
  • Наталия Гончар
    круто шведы!
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