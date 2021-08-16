Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба

Український літак, який буде евакуювати громадян України, поки не може вилетіти з Афганістану.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз у нас на порядку денному питання завершення евакуації наших громадян, які хочуть повернутися. Друге. Ми будемо готові брати на вільні місця громадян іноземних держав, у тому числі громадян Афганістану, як ми це вже зробили під час цього нічного рейсу. Але зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там перебуває, який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе полетіти, але чи зможе туди новий український літак прибути - це поки що питання без відповіді, і відповідь на це питання буде залежати від стабілізації ситуації в Афганістані", - сказав Кулеба.

За словами чиновника, станом на зараз близько 50 людей заявили про своє бажання бути евакуйованими.

Також міністр закликав українців в Афганістані звернутися до посольств України в Таджикистані й Пакистані та заявити про своє бажання евакуюватися з країни.

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"До речі, деякі ЗМІ поширюють інформацію, що МЗС комусь не пропонує евакуації в Афганістані. Це абсолютна маніпуляція, тому що ми з самого початку, ще минулого тижня публічно по всіх каналах прокомунікували. Ми не знаємо, де перебувають конкретно громадяни в Афганістані, тому що вони про себе не заявляли. Заявіть про себе, зверніться до посольства України в Таджикистані, в посольство України в Пакистані, заявіть, де ви, і ми будемо знати про вас і займатися вашою евакуацією. Тому немає ніякого такого випадку, щоб ми відмовилися і не запропонували комусь евакуюватися. Але зараз ситуація в аеропорту Кабула критична і поки що літак вилетіти не може", - пояснив він.

Крім того, Кулеба зазначив, що МЗС України поставить питання про те, яку владу представляє нинішнє посольство Афганістану в Україні, і в залежності від відповіді на це питання буде вирішувати свою подальшу позицію.

"Посольство Афганістану в Україні працює. Але, безумовно, ми поставимо питання про те, кого саме представляє нинішнє посольство Афганістану в Україні, яку владу, і в залежності від відповіді на це питання будемо вирішувати свою подальшу позицію", - наголосив глава МЗС України.

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