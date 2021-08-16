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У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ

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У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ
В Українському дитячому центрі "Молода гвардія", що розташований в Одесі, стався спалах коронавірусу, симптоми хвороби виявили в 44 осіб.

Про це повідомляє одеське видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

"Симптоми хвороби проявилися в 42 дітей і двох працівників УДЦ. Їх ізолювали і взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики. Перші результати - позитивні", - йдеться в повідомленні.

На даний момент заклад закрито на карантин.

Зазначають, що в обласному департаменті охорони здоров'я інформацію про спалах коронавірусу в таборі журналістам підтвердили: "Учора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо на результати тестування".

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Що це за пережиток чи недобиток совка ?
  • olele
    осередок муштропропаганди 1980-х
  • Старый зольдат
    К слову "гвардия" претензий нет. К патриотическому сообществу так же нет вопросов. А вот к названию детского заведения "Молодая гвардия", которое просто смердит совком, возникают вопросы.
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