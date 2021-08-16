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Усі, хто вакцинується із середи, отримають безкоштовні квитки на концерт 24 серпня на НСК "Олімпійський", - Ляшко

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Усі, хто вакцинується із середи, отримають безкоштовні квитки на концерт 24 серпня на НСК "Олімпійський", - Ляшко
Українці, які вакцинуються проти коронавірусу COVID-19 починаючи із середи, отримають як заохочення квитки на святковий концерт до Дня Незалежності.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації із середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації і зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат", - заявив глава МОЗ.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Все кто вацинируется со среды - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6345

    ...а если не ?....подорожает отопление и газ? )))
  • Валерия Ларченко b661826f
    зекретины все умом блещут...уколитесь от ковида,а мы вас за это в тысячную толпу засунем...
  • Evgeny N
    Дивитись на Сердючку та спіднє Могілевської??? Це спецом, щоб притомні не вакцинувалися? А давайте як у Європах: 100 євро за вакцинацію! Ото народ поре!
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