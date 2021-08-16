Чеські міста Пардубіце і Брно до Дня Незалежності України піднімуть над меріями синьо-жовті прапори, - посол Перебийніс

Міські ради чеських міст Пардубіце і Брно 24 серпня піднімуть над меріями синьо-жовтий прапор. Це рішення прийняли з нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

У постанові міської ради Пардубіце зазначили, що так вирішили зробити "на знак підтримки українського народу, який стверджує в своїй країні демократичні цінності, а також протистоїть окупації Росією частини території своєї держави".

Нагадаємо, 14 серпня в Празі відкрили фотовиставку "Україна - 30 років свободи", яку теж організували до Дня Незалежності нашої держави.

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