Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані. ВIДЕО
Про це заявив посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов в ефірі "Эха Москвы", передає Цензор.НЕТ.
Він заявив, що за часів правління Гані в Кабулі вечорами і ночами періодично були чутні "сильні удари", а тепер таліби ввели комендантську годину і закликали населення до спокою, щоб уникнути мародерства і насильства.
"Я суджу по перших днях їхнього контролю над Кабулом. Враження хороші. Зараз у Кабулі ситуація краща, ніж була при Ашрафі Гані. Тобто при терористах талібах краще, ніж при Гані", - сказав дипломат, назвавши підхід талібів "діловим".
За словами посла, він зможе знайти взаєморозуміння з представниками "Талібану" на зустрічі, яка пройде 17 серпня. Як очікується, йтиметься про питання безпеки російської дипмісії в Кабулі.
Зазначимо, що рух "Талібан" заборонено в РФ.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.