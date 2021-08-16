Правопорядок під час святкування Дня Незалежності в Києві будуть забезпечувати 10 тис. поліцейських, - Клименко

Близько 10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть порядок під час святкування Дня Незалежності в Києві.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Клименко зазначив, що в зв'язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня прапора та 30-ї річниці Незалежності України з 16 серпня всі відомства системи органів внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби. До охорони громадської безпеки і порядку будуть залучені всі структурні підрозділи поліції. У місцях масового перебування громадян збільшать кількість патрулів. До патрулювання також залучать військовослужбовців Національної гвардії України.

"Від сьогоднішнього дня ми починаємо практичну роботу з підготовки до святкових заходів із нагоди Дня Незалежності. Близько 10 000 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України працюватимуть у Києві. Щоб забезпечити правопорядок, ми посилимо наряди патрулювання в громадських місцях, на автостанціях, на залізничному вокзалі, в метро та аеропортах", - розповів голова Нацполіції.

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До Києва також спрямовані зведені загони з інших регіонів для посилення столичного гарнізону поліції.