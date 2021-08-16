Від початку року СБУ виявила понад 200 кг вибухівки в тайниках диверсантів з ОРЛО

У 2021 році в Луганській області встановлено місце розташування понад 40 схованок, облаштованих у 2014 році. Серед виявленого в них - понад 200 кг вибухівки, а також гранати і реактивний піхотний вогнемет виробництва РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Лисичанську співробітники СБУ встановили місце розташування таємного арсеналу диверсантів, причетних до підривів декількох мостів у Луганській і Донецькій областях у 2014 році.

Зі схованки, облаштованої в стіні покинутої захисної споруди, вилучено понад 8 тис. одиниць зброї і боєприпасів, 9 кг тротилу і пластиду, протитанковий ракетний комплекс "Фагот", реактивний піхотний вогнемет "РПО-А "Джміль", виробництва РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арсенал засобів ураження виявлено у Слов'янську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ. ФОТОрепортаж

У підвалі багатоповерхівки в центрі Сєверодонецька виявлено схованку з бойовими гранатами.

У Станично-Луганському районі під час слідчих дій за місцем проживання учасника кримінального провадження правоохоронці, серед іншого, виявили понад 1 кг вибухівки, електродетонатори, бойові гранати.

У селищі поблизу Сєвєродонецька виявлено схованку з реактивними протитанковими гранатами і великою кількістю патронів до стрілецької зброї.

Зловмисники влаштували схрон у 2014 році за вказівкою одного з ватажків незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Також читайте: СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою. ФОТОрепортаж

У Покровському районі Донецької області при документуванні протиправної діяльності учасника незаконного збройного формування так званого "Батальйону Схід" правоохоронці вилучили зі схованки дві тротилові шашки загальною вагою 600 г, автомат АКС-74 із двома магазинами, гранатометний постріл РПГ-18, гранатометний постріл ВОГ 17м "хаттабка", дві гранати РГД-5 із запалами до них, п'ять димових шашок, майже 3 тис. патронів різного калібру.