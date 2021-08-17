Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не шкодує у зв'язку з рішенням вивести американський військовий контингент з Афганістану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я твердо стою на своєму рішенні", - сказав американський лідер у зверненні до народу.

При цьому, він зазначив, що "падіння Афганістану" відбулося швидше, ніж очікувалося. Байден додав, що подальше перебування американських військових в Афганістані не вирішило б проблеми цієї країни.

Він також заявив, що американська армія, незважаючи на вихід з афганської території, готова боротися проти терористів, якщо ті знову там облаштуються.

"Ми проводимо успішні контртерористичні операції проти терористичних угруповань у багатьох країнах, в яких у нас немає постійних військових баз. Якщо буде необхідно, ми зробимо те ж в Афганістані", - заявив Байден.

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За його словами, США ніколи не збиралися будувати демократію в Афганістані, а присутні там, щоб не допустити атак терористів на своїй власній території.

"Наша місія в Афганістані ніколи не припускала будівництво держави. Вона ніколи не була призначена для створення єдиної, централізованої демократії. Наша єдина місія в Афганістані була ... запобігання атакам на американській землі", - заявив Байден.

На думку президента, США це завдання вирішили. А терористи тепер діють уже в інших країнах, і Вашингтону потрібно протистояти цим новим загрозам.

Байден також попередив, що в разі, якщо бойовики руху "Талібан" будуть вживати заходів, спрямованих проти американських інтересів, то Вашингтон дасть потужну відповідь.

На думку Байдена, продовження присутності США в Афганістані грало б на руку Китаю і Росії.

"Наші реальні стратегічні конкуренти Китай і Росія дуже хотіли б, щоб ми надалі нескінченно витрачали мільярдні ресурси і скеровували нашу увагу на стабілізацію Афганістану", - зазначив президент США.