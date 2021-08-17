Радбез ООН закликав до створення єдиного уряду в Афганістані

Рада Безпеки ООН закликала до негайного припинення всіх бойових дій в Афганістані та створення єдиного представницького уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У заяві для преси голова Радбезу Т.С. Тірумурті зазначив, що члени РБ ООН виступають за негайне припинення насильства в Афганістані, відновлення безпеки, цивільного та конституційного ладу.

Члени РБ ООН також закликають до проведення термінових переговорів для мирного врегулювання шляхом національного примирення під керівництвом і за участю самих афганців.

У заяві наголошується, що всі сторони повинні дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права "за будь-яких обставин, включаючи ті, що пов'язані із захистом цивільного населення".

Окрім того, члени Ради Безпеки закликають усі сторони забезпечити негайний, безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до установ ООН та інших гуманітарних організацій.

Також читайте: Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався як база для терористів, - Гутерріш

Також в Радбезі ООН "знову підтверджують важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб його територія не використовувалася для загроз або нападів на будь-яку країну і щоб ані "Талібан", ані будь-яка інша афганська група чи окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни".