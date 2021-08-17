Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу віська РФ п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Так, біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік від Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
У районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новомихайлівки збройні формування РФ обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомили в штабі.
Станом на 7:00 ранку 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Так, поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосували 120-мм міномети.
"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.