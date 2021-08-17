11 людей, серед них троє дітей, потрапили до інфекційної лікарні після святкування весілля на Івано-Франківщині, - ДСНС
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В Івано-Франківській області госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей, з попереднім діагнозом гострий гастроентерит.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"16 серпня в ДСНС надійшла інформація, що в період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей (2004 - 2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 11 серпня вони святкували весілля в с. Поляниця Надвірнянського району.
Як повідомляється, ДСНС проводить комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.