В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 890 нових випадків зараження, 433 людини одужали
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В Україні зафіксовано 890 нових випадків зараження COVID-19 за станом на ранок 17 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 16 серпня 2021 в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 81, медпрацівників - 10).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 379 осіб;
- летальних випадків – 27;
- одужало – 433 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 347 осіб,
- методом ІФА – 7 655 осіб,
- експрес-тестами – 18 427 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 267 219 осіб;
- одужало – 2 197 508 осіб;
- летальних випадків – 53 296;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях", - розповіли в МОЗ.