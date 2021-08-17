В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 890 нових випадків зараження, 433 людини одужали

В Україні зафіксовано 890 нових випадків зараження COVID-19 за станом на ранок 17 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 16 серпня 2021 в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 81, медпрацівників - 10).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 379 осіб;

летальних випадків – 27;

одужало – 433 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 347 осіб,

методом ІФА – 7 655 осіб,

експрес-тестами – 18 427 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 267 219 осіб;

одужало – 2 197 508 осіб;

летальних випадків – 53 296;

проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях", - розповіли в МОЗ.







