У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану

У Кабулі, де триває евакуація міжнародного співтовариства, залишаються тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише BBC.

Індія стала останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі. Спеціальний рейс доставив посла країни і інших співробітників назад в Індію. У своєму твіті у вівторок Арімдам Багчі, прессекретар Міністерства закордонних справ, сказав, що було прийнято рішення про їх негайне повернення.

Росія раніше заявила, що евакуює співробітників свого посольства лише частково. Посол Росії Дмитро Жирнов заявив, що планує зустрітися з представниками "Талібану" для обговорення питань безпеки співробітників дипмісії.

Посольство Китаю в Афганістані не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

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Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрився для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.