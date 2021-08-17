Новини

Кількість активних користувачів "Дії" перевищила 6 мільйонів, - Федоров

1 37015
Кількість активних користувачів "Дії" перевищила 6 мільйонів, - Федоров
Кількість активних користувачів в "Дії" подолала позначку в 6 мільйонів.

Про це повідомив в телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо системне зростання активних денних / тижневих / сеансів. Наша мета - вся взаємодія людини і держави через додаток "Дія". У кілька кліків. А заощаджений час - на те, що ви реально любите робити", - зазначив Федоров.

Також читайте: В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров

Топ коментарі

  • Привет
    А чем это приложение полезно заробитчанам за границей?? От него то и в Украине толку нет..
  • Денис Шпортун
    Не спешит народ сливать все свои данные в сеть.
  • Палєо Мустьє
    Схоже він не читає відгуки користувачів про цей супер додаток. Але головне це голосно прокукорікати про шалений успіх.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини