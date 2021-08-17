Кількість активних користувачів "Дії" перевищила 6 мільйонів, - Федоров
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Кількість активних користувачів в "Дії" подолала позначку в 6 мільйонів.
Про це повідомив в телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спостерігаємо системне зростання активних денних / тижневих / сеансів. Наша мета - вся взаємодія людини і держави через додаток "Дія". У кілька кліків. А заощаджений час - на те, що ви реально любите робити", - зазначив Федоров.