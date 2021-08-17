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Мінфін відзвітував про хід програми "Доступні кредити 5-7-9%": видано 57,6 млрд грн

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Мінфін відзвітував про хід програми "Доступні кредити 5-7-9%": видано 57,6 млрд грн
57,6 млрд грн ‒ саме таку суму, за даними Міністерства фінансів України, було видано в ході впровадження програми Президента Володимира Зеленського "Доступні кредити 5-7-9%".

Інформація опублікована станом на 16 серпня. Всього було видано 21 888 кредитів.

Зазначимо, Юлія Свириденко, яка є профільним заступником голови Офісу Президента, наголошує, що програма Президента, окрім допомоги в отриманні кредитів на пільгових умовах тисячам підприємств, допомогла також зберегти робочі місця.

"Наша програма 5-7-9% допомогла малому та середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки. Цю можливість реалізували понад 12,5 тисяч підприємств у сільському господарстві, торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, а також у промисловості. І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже й створили робочі місця для майже 20 тисяч нових працівників", ‒ заявила Юлія Свириденко.

Крім того, у Міністерстві фінансів повідомили, що тільки за тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 343 кредитів на загальну суму 899 млн гривень.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував запуск програми доступного іпотечного кредитування. Така іпотека розрахована на термін до 30 років під фіксовану ставку у 7%.

Топ коментарі

  • simple spinning
    Судя по графику инвестиционных кредитов менее половины. Львиная доля- рефтинанс и антикризисные. Кто-то неплохо порешал свои проблемы за счёт всех налогоплательщиков.
  • faust7808
    НБУ требует закрыть программу "льготных кредитов для предпринимателей 7-9%" , которую так упорно проталкивали Зеленский со Шмыгалем. Причина проста - банки в основном используют ее для реструктуризации задолженности собственных клиентов и пополнения оборотных средств вполне успешных предприятий по закупке сельскохозяйственной продукции. Собственно - нецелевое использование большей части 34 млрд. гривен.
  • 5 копійок
    Яке відношення має до цього Найкоротший? Він виділяв свої кошти? Цим займається уряд, а Найкоротший займається зовнішньою політикою і безпекою України.
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