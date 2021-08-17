Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків

Правоохоронці викрили факти незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство. Організатор - керівник однієї зі спеціалізованих клінік Києва.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"70 тис. доларів США за дитину. На жаль, це реальність. Реальність, яка була поруч з нами. В одній зі спеціалізованих клінік Києва.

Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство, оперативники Департаменту міграційної поліції і слідчі документували більше двох років", - написав він.

Клименко повідомив, що організатором є керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" повинен був сплатити близько 70 тис. доларів США та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдоподружжя замовляли послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну з республік Східної Азії.

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"Нам вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених і передати їх соцслужбам. Але ще не менше 13 дітей були продані і вивезені з України.

На жаль, переконаний, що це не остання така група, тому що українське законодавство надто лояльне в цьому питанні. Між сурогатним материнством і торгівлею дітьми дуже тонка грань. Ми її бачимо і показуємо всім. Однак нам дуже потрібна допомога законодавців. Без посиленого нормативного врегулювання цього питання нам не вдасться повністю припинити процес продажу українських дітей за кордон", - резюмував голова Нацполіції.