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На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва монтують декорації для поки невідомої святкової постановки прямо посеред меморіалу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Богдан Кутєпов, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджую: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації для святкової постановки прямо посеред меморіалу (в якому б стані він не був). Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки "советской хрущевки". Гадаю, в таємниці план театрального дійства вже тримати не вдасться. Швидше, навпаки: в інтересах постановників уникнути гніву, трощі й кровопролиття, пояснивши громадянам, що взагалі відбувається", - написав він.

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На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 01
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 02
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 03
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 04
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 05
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у радянську хрущовку, - Кутєпов 06

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала, глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку". Выглядит противно, - Кутепов - Цензор.НЕТ 8075
  • Алла Новосад 5b57f84f

    @eternalrailway

    Яка неймовірна жесть.
    На Алеї Героїв Небесної Сотні поприбирали меморіальні дошки і знімають якихось чергових сватів і папіків.
    Про те як добре в совку було - он реквізитні автомати з газіровкай поставили на місці розстрілів майданівців.

    У нас з 2019го тут свій Талібан.
  • Amber
    Дивляться - проковтнуть люди, чи ні.
    Думаю, проковтнуть ☹️
    . І це менше ніж через 8 років після розстрілів Героїв Небесної Сотні.
    Від Пливе Кача до руського міру на тому самому місці😪
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