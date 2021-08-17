На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Богдан Кутєпов, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтверджую: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації для святкової постановки прямо посеред меморіалу (в якому б стані він не був). Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки "советской хрущевки". Гадаю, в таємниці план театрального дійства вже тримати не вдасться. Швидше, навпаки: в інтересах постановників уникнути гніву, трощі й кровопролиття, пояснивши громадянам, що взагалі відбувається", - написав він.