На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва монтують декорації для поки невідомої святкової постановки прямо посеред меморіалу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Богдан Кутєпов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Підтверджую: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації для святкової постановки прямо посеред меморіалу (в якому б стані він не був). Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки "советской хрущевки". Гадаю, в таємниці план театрального дійства вже тримати не вдасться. Швидше, навпаки: в інтересах постановників уникнути гніву, трощі й кровопролиття, пояснивши громадянам, що взагалі відбувається", - написав він.

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