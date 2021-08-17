Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Анжеліку Коноплянко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ) і призначив її на посаду заступника голови АМКУ - державного уповноваженого.