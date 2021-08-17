Зеленський призначив Коноплянко новою заступницею голови Антимонопольного комітету
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Анжеліку Коноплянко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ) і призначив її на посаду заступника голови АМКУ - державного уповноваженого.
Відповідні документи №363/2021 і №364/2021 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі Зеленського №363 / 2021.
"Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим", - наголошується в документі №364 / 2021.