Бізнес стурбований через тривалість і скандальність процесу відбору директора БЕБ, - глава ЄБА Дерев'янко

Процес відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) турбує бізнес своєю тривалістю і скандальністю.

Про це повідомила виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Із самого початку бізнес підкреслював, що робота нового органу має базуватися на таких принципах, як політична і операційна незалежність, фокусі на аналітичній функції, демілітаризації, прозорому відборі керівництва і персоналу, контролі з боку громадськості та наглядових органів, підвищенні відповідальності за неправомірні дії", - зазначила Дерев'янко.

"Водночас процес відбору керівника, який ми зараз спостерігаємо в країні, хвилює своєю тривалістю і скандальністю", - наголосила вона.

За словами виконавчої директорки ЄБА, бізнес очікував обрання керівника БЕБ у липні.

"Відверто кажучи, ще як мінімум місяць тому бізнес-співтовариство очікувало отримати ефективного і прогресивного керівника. Тому зараз поки що гравці ринку продовжують уважно стежити за процесом", - вказала Ганна Дерев'янко.

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Зазначимо, що за підсумками заслуховування 12 кандидатів, відібраних із 59, у заключний етап конкурсу на главу БЕБ пройшли глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковча.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Милованов.